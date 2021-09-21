Реальными бенефициарами достигнутых договоренностей президента Украины Владимира Зеленского во время его рабочих поездок в США станут лишь американские бизнесмены, а не украинский народ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

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По его словам, украинские власти стремятся угодить западным партнерам, целью которых является извлечение финансовой прибыли из украинских проектов. От этой политики страдают обычные люди, которым такое сотрудничество преподносится как стремление к прогрессивному Западу.

«Это не что иное, как завуалированный колониализм», — охарактеризовал Патрушев пропаганду Киева о мнимых выгодах американо-украинского бизнеса. Секретарь российского Совбеза выразил сожаление о том, что украинцы до сих пор верят в выгодность внешнеполитического курса страны.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко напомнил, что за два года в страну не пришел ни один новый инвестор, не стартовал ни один крупный проект, который мог бы оказать хоть какое-то влияние на бедственное положение экономики Украины. В стране, по его словам, исчезает бизнес, процветают коррупция и рейдерские захваты.

О проблемах предпринимательской среды на Украине высказывалась также президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она отметила непрозрачность рынка инвестиций и рассказала про возможные риски ведения бизнеса в стране с несправедливой системой правосудия.