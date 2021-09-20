Зеленский обсудит Крым на сессии Генассамблеи ООН в США

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке обсудит ряд важных вопросов в сфере безопасности для консолидации международной поддержки в противодействии «российской агрессии». Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.

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По его словам, главной темой, которую поднимет Зеленский на двусторонних переговорах в США с генеральным секретарем ООН, НАТО, а также некоторыми главами иностранных государств, станет вопрос «возвращения» Крыма в состав Украины. Он отметил, что переговоры Зеленского будут нацелены на достижение конкретных результатов.

«Во-первых, мы очень успешно запустили «Крымскую платформу». Во-вторых, Крым является вопросом номер один для нашего государства и дипломатии», — сказал Кулеба. Глава МИД также подчеркнул, что Украина в этом вопросе хотела бы видеть большую вовлеченность ООН.

20 сентября стало известно, что Зеленский в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН встретится с президентами Польши и Молдавии Анжеем Дудой и Майей Санду, а также премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Ранее Кулеба сказал на брифинге, что отсутствие представителей Организации Объединенных Наций на саммите «Крымская платформа», который прошел в Киеве 23 августа, говорит о непонимании ООН своей роли в мире. По его словам, игнорируя подобные мероприятия, ООН защищает интересы государств, которые систематично нарушают нормы международного права. Сразу после этого брифинг министра был прерван звонком президента.