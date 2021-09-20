Стало известно о скорой встрече Зеленского с президентом Польши и генсеком ООН

Президенты Польши и Украины Анжей Дуда и Владимир Зеленский встретятся на сессии ГА ООН

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН встретится с президентами Польши и Молдавии Анжеем Дудой и Майей Санду, а также премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Об этом стало известно из публикаций на официальном сайте польского лидера.

Встреча глав государств состоится вечером во вторник, 21 сентября. Она пройдет на территории генерального консульства Польши в Нью-Йорке. Тема переговоров политиков пока не раскрывается.

При этом на сайте президента Украины отмечается, что у Зеленского в скором времени также состоится встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Точная дата ее проведения пока неизвестна.

Ранее Зеленский прервал выступление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в прямом эфире из-за критики в адрес ООН. Трансляцию пришлось прекратить. Позже министр рассказал, что президенту понадобилось обсудить с ним ряд срочных вопросов, и брифинг продолжился.