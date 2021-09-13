Киев оценил вероятность нового визита Зеленского в США

Пресс-секретарь Никифоров: пока не решен вопрос, приедет ли Зеленский на Генассамблею ООН

В Киеве оценили вероятность нового визита в США украинского президента Владимира Зеленского для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке в конце сентября. Об этом сообщает телеканал «Дом».

Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что пока не решен вопрос, приедет ли Зеленский на сессию или будет участвовать в ней онлайн.

«Он будет принимать решение, исходя из целесообразности. Ведь потратить кучу времени — день туда, день обратно на перелет — ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет. Должна быть какая-то польза», — сказал Никифоров.

По его словам, Зеленский решит лететь, если в ООН будут запланированы встречи, заключение договоренностей или подписание документов, которые «оправдывают эту трату времени». «Если не оправдывает, если это просто церемониальная поездка, то он решит не лететь. Поэтому все зависит от президента. Но сейчас где-то 50 на 50», — отметил Никифоров.

Во время своего выступления на Генассамблее Зеленский затронет тему Крымской платформы, добавил пресс-секретарь.

1 сентября в Вашингтоне состоялись переговоры Зеленского и президента США Джо Байдена.