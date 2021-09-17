На Украине подтвердили участие Зеленского в сессии Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский посетит США для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Рабочий визит украинского лидера в Нью-Йорк подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

«Уже официально: в понедельник начнется визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью», — сказал Никифоров.

Он добавил, что глава государства также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других стран и представителями международных организаций, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Также Зеленский пообщается с инвесторами, представителями бизнеса и украинской диаспорой в Соединенных Штатах.

1 сентября президент США Джо Байден и Владимир Зеленский провели переговоры в очном формате. Они продлились в Белом доме около двух часов. По итогам встречи лидеры двух стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы. Кроме того, стороны договорились продолжить попытки привлечь к ответственности Россию за так называемую агрессию.