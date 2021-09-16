Зеленский позвонил главе МИД Украины после критики в адрес ООН из-за Крыма

Зеленский позвонил главе МИД Кулебе после его критики в адрес ООН из-за Крыма

Отсутствие представителей Организации Объединенных Наций на саммите «Крымская платформа», который прошел в Киеве 23 августа, говорит о непонимании ООН своей роли в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга, трансляция которого доступна на Facebook.

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По его словам, игнорируя подобные мероприятия, ООН защищает интересы государств, которые систематично нарушают нормы международного права. «Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности», — высказался Кулеба.

Сразу после этого заявления главе МИД Украины позвонил президент страны Владимир Зеленский, и трансляцию пришлось прервать. Позже министр рассказал, что президенту понадобилось обсудить с ним ряд срочных вопросов, и брифинг продолжился.

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа в Киеве. Его посетили делегаты из 46 стран, в том числе девять президентов. По итогам форума была подписана декларация, в которой участники мероприятия осудили «незаконную аннексию Крыма» и высказались о возможном введении в отношении России новых санкций.

Ранее Кулеба назвал запуск «Крымской платформы» «поражением для России». Дипломат рассказал о направлениях, по которым будет вестись дальнейшая работа «Крымской платформы». К их числу он отнес укрепление международного непризнания «аннексии» Крыма, введение новых санкций в отношении России, противодействие нарушению прав человека на полуострове, а также преодоление экономических и экологических последствий «оккупации».

