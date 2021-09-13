Украина заявила о подготовке экстрадиции задержанного в Чехии россиянина

В МИД Украины заявили, что Франчетти привлекут к ответственности за «оккупацию» Крыма

Министерство иностранных дел Украины заявило о подготовке к экстрадиции гражданина России Александра Франчетти, задержанного в Чехии. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Киев работает над завершением необходимых процедур с целью передачи россиянина украинскому правосудию, сообщил официальный представитель МИД Олег Николенко.

«Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности — участие в российской оккупации Крыма», — сказал Николенко.

Франчетти был задержан в аэропорту Праги на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. Его посетила заведующая консульским отделом посольства России. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с задержанием Франчетти.