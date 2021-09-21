Зеленский поверил в способность ООН решить проблему Донбасса и Крыма

Зеленский: ООН может найти приемлемое для Украины решение по Донбассу и Крыму

ООН является одной из международных площадок, где Украина может найти приемлемое для себя решение по Донбассу и Крыму. Об этом в интервью телеканалу «Дом» заявил президент республики Владимир Зеленский.

По его словам, заседание Генеральной Ассамблеи (ГА) организации — место, где можно не только говорить о существующих проблемах, но и требовать поддержки и принятия нужных решений от других стран. «Это одна из главных площадок. И мы не должны упускать такую возможность», — заверил Зеленский.

Он подчеркнул, что ООН уже признала «Крымскую платформу» и способна обеспечить диалог по вопросу «оккупированных украинских территорий». Политик добавил, что на сессии ГА получит возможность встретиться с ведущими политиками, которые способны помочь Киеву противостоять Москве.

Материалы по теме «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России Крымские посиделки. На 30-летие независимости Украины съехались политики со всей Европы. Поможет ли это вернуть Крым?

«У нас будет встреча с президентом Турецкой Республики (Реджепом Тайипом Эрдоганом). И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму», — сказал украинский лидер.

20 сентября стало известно, что Зеленский в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретится с президентами Польши и Молдавии Анжеем Дудой и Майей Санду, а также премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Всего он пробудет в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира организации, три дня.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил перед журналистами, что отсутствие представителей ООН на саммите «Крымская платформа», который прошел в Киеве 23 августа, говорит о непонимании организацией своей роли в мире. По его словам, игнорируя подобные мероприятия, она защищает интересы государств, которые систематично нарушают нормы международного права. Сразу после этого брифинг министра был прерван звонком президента.