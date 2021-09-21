Дресс-код Зеленского у мемориала 9/11 в Нью-Йорке назвали неприемлемым

Дресс-код президента Украины Владимира Зеленского на мероприятии в Национальном мемориале 11 сентября в Нью-Йорке является неприемлемым для официальных визитов. Кроссовки и поло, которые надел глава государства, можно было бы позволить только на неформальном выезде вроде рыбалки. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала президент Национальной ассоциации экспертов по этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Зеленский посетил Национальный мемориал 11 сентября в Нью-Йорке и возложил цветы в память погибших при терактах 9/11. Президент надел черное поло с длинными рукавами, черные брюки и черные лакированные кроссовки с широкой белой подошвой.

По словам Холговой, гардероб Зеленского не подпадает под классический дресс-код, принятый на мероприятиях такого характера для первых лиц государства. Более того, как отметила глава ассоциации по деловой этике, на фоне президента Украины даже его охранники выглядят более презентабельно.

Все-таки для политиков такого уровня дресс-код один: галстук, всегда черные туфли, костюм. В кроссовках глава государства мог бы позволить себе поехать разве что на охоту, рыбалку, если запланирована акция со СМИ. В таком случае место и характер позволяют такой гардероб — конечно, неадекватно было бы, если бы он поехал на природу в туфлях. Но когда речь о черте города, подобном поводе, то здесь уместны только костюм, галстук и черная обувь. Галстуки, к слову, должны быть потемнее Альбина Холгова президент Национальной ассоциации экспертов по этике, этикету и протоколу

Главам государств также позволено надевать толстовки, спортивные вещи, если это соответствует событию. Однако наряд, в котором появился Зеленский на памятном мероприятии, может расцениваться как неуважение, предупредила специалист.

Холгова добавила, что президент в принципе не может позволить себе одеваться так, как ему хочется, независимо от ситуации, поскольку его обязывает должность.