Дресс-код Зеленского у мемориала 9/11 в Нью-Йорке назвали неприемлемым

Дресс-код президента Украины Владимира Зеленского на мероприятии в Национальном мемориале 11 сентября в Нью-Йорке является неприемлемым для официальных визитов. Кроссовки и поло, которые надел глава государства, можно было бы позволить только на неформальном выезде вроде рыбалки. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала президент Национальной ассоциации экспертов по этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.
Зеленский посетил Национальный мемориал 11 сентября в Нью-Йорке и возложил цветы в память погибших при терактах 9/11. Президент надел черное поло с длинными рукавами, черные брюки и черные лакированные кроссовки с широкой белой подошвой.
По словам Холговой, гардероб Зеленского не подпадает под классический дресс-код, принятый на мероприятиях такого характера для первых лиц государства. Более того, как отметила глава ассоциации по деловой этике, на фоне президента Украины даже его охранники выглядят более презентабельно.
Главам государств также позволено надевать толстовки, спортивные вещи, если это соответствует событию. Однако наряд, в котором появился Зеленский на памятном мероприятии, может расцениваться как неуважение, предупредила специалист.
Холгова добавила, что президент в принципе не может позволить себе одеваться так, как ему хочется, независимо от ситуации, поскольку его обязывает должность.