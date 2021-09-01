Девушка тайно сняла конец свидания на видео и решила больше не отвечать мужчине

Блогерша по имени Джейд Ализи тайно сняла на видео конец своего свидания и опубликовала фрагмент записи в TikTok. В ролике девушка также рассказала, почему решила больше никогда не отвечать на сообщения мужчины, со встречи с которым она возвращалась.

В ролике видно, как девушка подошла к своей двери. Одновременно с этим от дома отъехал автомобиль. Как объяснила Ализи, на этой машине уехал мужчина, с которым она ходила на романтическую встречу. Ей крайне не понравилось, что кавалер не дождался, пока она дойдет до двери и не зайдет внутрь.

«Это второй красный флажок. Теперь я исчезаю (перестаю отвечать ему — прим. «Ленты.ру»)», — сказала раздосадованная женщина. В комментариях она добавила, что первым красным флажком стало поведение мужчины на свидании: он не открыл перед ней ни одну дверь.

За три дня ролик набрал почти 8 миллионов просмотров. Большинство зрителей встали на сторону Ализи. «Даже водители моего Uber ждут, когда я войду внутрь», — написал один из пользователей TikTok. «Это элементарные правила этикета — ждать, пока другой человек зайдет в дом», — написал другой. Третий написал, что девушек необходимо провожать до двери, чтобы они чувствовали себя в безопасности.