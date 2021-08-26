На оптической иллюзии обнаружили «несуществующий самый красивый цвет»

Пользователь TikTok под ником beatonthebeeb опубликовал видеозапись, на которой была запечатлена оптическая иллюзия, с помощью которой зрители могли увидеть необычный цвет. Визуальный трюк впечатлил пользователей сети, и некоторые назвали этот оттенок самым красивым из всех, которые они когда-либо видели.

TikTok-блогер предложил зрителям в течение минуты смотреть на белую точку в центре красного круга, расположенного на синем фоне. «Скоро вы увидите оттенок синего, который до этого никогда не видели в жизни <...> Продолжайте концентрировать внимание на этой точке. Не отводите взгляд, иначе эта оптическая иллюзия не сработает», — обратился он к зрителям.

Автор ролика также заверил, что, когда круг начнет уменьшаться, зрители заметят голубое свечение. «В итоге вы обнаружите самый красивый цвет. Конечно, его не существует, так как это оптический трюк», — продолжил он. В заключение автор ролика попросил подписчиков поделиться своими впечатлениями.

Многие поблагодарили блогера за то, что он разместил такое необычное видео. «Вау, это выглядит очень круто!» — написал юзер под ником Joshua Anthony. «Я художница. Это самый красивый оттенок синего, который я когда-либо видела», — заявила пользовательница с ником Olwen111. Пользователь Jeffrey Trent Jr. признался, что у него начали сильно слезиться глаза во время просмотра ролика, и его коллеги подумали, что он начал плакать.

Ранее другой пользователь TikTok показал оптическую иллюзию с участием его жены. Он запечатлел на видео странные движения около ног спящей супруги.