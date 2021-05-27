Оптическая иллюзия с черно-белым видео «сломала мозг» зрителям

Британский психолог Джули Смит (Julie Smith) опубликовала черно-белое видео, героиней которого стала она сама. Девушка показала зрителям оптическую иллюзию, после просмотра которой подписчики написали, что «сломали мозг». Ролик появился в TikTok в первых числах мая, однако крупные СМИ вроде Newsweek обратили на него внимание только в конце месяца.

В начале ролика Смит заявила, что собирается обманом заставить мозг зрителей видеть цвета там, где их нет. Для этого она наклеила себе на лоб белый крест, а затем на монтаже сделала изображение контрастным. Психолог попросила пользователей сконцентрировать внимание на кресте и смотреть на него на протяжении всего ролика, пока он автоматически не начнется заново.

«Из-за чрезмерного воздействия определенных цветов на рецепторы ваших глаз мозг видит инвертированные цвета при появлении черно-белого изображения», — сказала Смит в конце видео. Она имела в виду, что во время повторного просмотра ее черно-белого видео люди должны видеть появившиеся цвета.

Многие зрители действительно заметили разницу между тем, как выглядит ролик во время первого и последующих просмотров. «Я думаю, что мой мозг сломан», — написал один из ошеломленных пользователей. «Это безумие! Хоть это длилось всего мгновение, но ничего себе», — восхитился другой.

В комментариях нашлись и те, чей мозг не отреагировал на уловку. Они заявили, что не видят никаких различий даже после того, как долго смотрели на белый крест.