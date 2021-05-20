Девушка сняла на видео магазин и создала оптическую иллюзию

Пользовательница TikTok Джули Дин (Julie Dean) сняла на видео магазин Ikea, однако из-за оптической иллюзии и она сама, и другие пользователи сети увидели в ролике океан.

«Это не океан, ребята. Это Ikea. Мне страшно», — объяснила девушка. Пост, созданный два дня назад, быстро стал вирусным и набрал более 5,4 миллиона просмотров. В комментариях многие признали, что оптическая иллюзия тоже озадачила их и заставила увидеть океан вместо синего здания.

«На небе только и разговоров, что об Ikea», — поиронизировал в комментариях один из пользователей. «Увидеть Ikea и умереть», — продолжил шутку другой. Некоторые радикально отказались верить в то, что перед ними магазин. «Это океан! И катер едет! Не переубедить», — заявила одна пользовательница.

В то же время несколько комментаторов сообщили о том, что сразу поняли, что перед ними здание. «Не видел океана, пока ты не сказала про океан», — написал юзер с ником @ok.

Ранее пользователей сети сбила с толку фотография девочки, стоящей рядом со стеной. Из-за оптической иллюзии казалось, что ребенок на снимке как будто бы исчезал.