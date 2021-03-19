Оптическая иллюзия на водолазке мужчины озадачила пользователей сети

Мужчина показал принт на новой одежде и озадачил пользователей сети. Соответствующий пост появился на портале Reddit.

На размещенном кадре юзер с никнеймом @StinkStar попозировал в водолазке, рисунок на которой выполнен в виде черно-белых линий, создающих оптическую иллюзию. «Моя мама купила мне одну из этих популярных вещей с оптической иллюзией», — подписал он публикацию, набравшую более пяти тысяч апвоутов (аналог комментария или лайка под публикацией в социальных сетях).

Пользователей сети сбило с толку изображение на вещи мужчины. «У меня заболели глаза», «Невероятно! Очень реалистично», «Ты выглядишь стройнее», «Теперь у вас тело, как у Ким Кардашьян», «Как же мне нравится! Хочу такую же!» — писали они.

В январе платье невесты с оптической иллюзией в зоне декольте смутило юзеров. На размещенном снимке женщина позирует в белом подвенечном платье с узорами, которое оформлено глубоким вырезом и полупрозрачной сетчатой деталью в области груди. Из-за оптической иллюзии в зоне декольте многие пользователи сети решили, что невеста неудачно нанесла автозагар.