55-летняя модель надела фартук и случайно создала оптическую иллюзию

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова выложила новое фото и случайно создала оптическую иллюзию. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 55-летняя знаменитость позирует на кухне во время готовки в черных брюках и лонгсливе. При этом ее одежду защищает фартук, на котором изображено тело девушки в кружевном белье и чулках. «О, детка, на кухне становится жарко», — подписала она пост, который набрал больше 22 тысяч лайков.

Подписчики приняли рисунок на фартуке за тело самой модели и оценили ее чувство юмора в комментариях. «Забавно и мило то, что твое тело в самом деле выглядит таким образом», «Мне безумно нравится этот фартук!», «Ты лучшая! Отличный наряд», «Юмор полезен для души!», «Это очень круто! Надо купить такой же фартук для моего мужа», «Это чертовски смешно!» — высказывались они.

В августе пресс Паулины Поризковой на фото в топе удивил ее поклонников. Она разместила в соцсети снимок, на котором позирует дома в спортивном топе, обнажающем живот, и спортивных штанах черного цвета. «Вау, отличная фигура!» — писали ей фанаты.