Пресс 55-летней модели на фото в топе удивил ее поклонников

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала свое подтянутое тело и восхитила фанатов. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре 55-летняя знаменитость позирует дома в спортивном топе, обнажающем живот, и спортивных штанах черного цвета. «Как насчет удобного топа и треников из полиэстера, которые кто-то случайно тут оставил для моего сегодняшнего образа? Круто, не правда ли?» — подписала она пост, который набрал почти 10 тысяч лайков.

Пресс и внешний вид модели удивили поклонников, и они принялись писать ей комплименты в комментариях. «Ты будешь выглядеть сногсшибательно даже если наденешь на себя пакет. Это пресс мечты!», «Как ты накачала такой пресс? После 40 лет этого сложно добиться. Что я делаю не так?», «Ты все еще супермодель!», «Вау, отличная фигура!» — высказывались они.

Ранее в августе Паулина Поризкова позагорала топлес и удивила фанатов естественной красотой. На фото она позирует на шезлонге топлес, при этом ее грудь прикрывает книга. Образ модели дополнила соломенная шляпа.