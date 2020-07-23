55-летняя модель снялась топлес и без макияжа в бикини двадцатилетней давности

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова порадовала фанатов снимком, на котором она запечатлена в откровенном образе без макияжа. Фотография была опубликована на ее странице в Instagram.

55-летняя знаменитость попозировала топлес в купальнике с анималистичным принтом. На размещенном кадре она прикрывает оголенную грудь рукой, а второй указывает на черные пятна на теле. В описании к публикации модель объяснила, что они появились от краски, сошедшей с плавок двадцатилетней давности, которые она надела для снимка.

Подписчики Поризковой восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Как ты можешь быть настолько идеальной?», «Твое тело выглядит ровно так, как и 20 лет назад! На пенсию пора твоему бикини, но точно не тебе», «Ты такая красивая, спасибо, что вдохновляешь меня на любовь к себе!», «Самая сексуальная женщина с шикарным телом», — высказывались фанаты.

В июле Паулина Поризкова снялась без макияжа и заявила о неуверенности в себе из-за старения. Она сделала селфи крупным планом и написала о том, что ее шокирует старый человек, «который смотрит на нее с фотографии». Манекенщица выразила надежду, что публикация снимка без ретуши поможет ей принять старение и справиться со своими страхами.