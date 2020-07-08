Модель снялась без макияжа на 55-летие и призналась в страхе перед старостью

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова снялась без макияжа и заявила о неуверенности в себе из-за старения. Селфи в честь 55-го дня рождения знаменитости появилось в ее Instagram-аккаунте.

На фото крупным планом запечатлено лицо Поризковой. В описании к посту, который собрал 20 тысяч лайков, модель рассказала, как тяжело ей далась указанная публикация. «Я выкладываю это, потому что моя внешность меня пугает. Возможно, у меня дисморфия, только наоборот: мне кажется, что я выгляжу лучше, чем есть на самом деле», — призналась она и добавила, что ее шокирует старый человек, «который смотрит на нее с фотографии».

Помимо этого, женщина выразила надежду, что размещение неотретушированного снимка для всеобщего обозрения поможет ей принять старение и справиться со своими страхами.

В июле Паулина Поризкова поделилась откровенной фотографией и удивила поклонников. На размещенном кадре она запечатлена в бикини и красном полотенце, повязанном на бедрах. Подписчиков восхитила фигура бывшей модели. «Мне так нравятся твои естественность и непринужденность. И, Боже, в чем секрет твоего безупречного тела?» — писали они.

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