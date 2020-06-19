Ценности
 
Последние новости
Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции
Илон Маск решил шантажировать американские власти заводом
Выпустивший «школьников» на матч РПЛ клуб проиграл с рекордным счетом
Собянин попросил работодателей продлить удаленку
В ВОЗ сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы
Россия ответила на обвинения США в создании угрозы в космосе
Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме
Популярная плюс-сайз-модель показала выбитый зуб и рассмешила подписчиков
Серьезные проблемы российского поставщика Boeing опровергли
Новости партнеров

Фигура 54-летней модели топлес на снимке удивила фанатов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @paulinaporizkov

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова поделилась фотографией без бюстгальтера и удивила поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На снимке 54-летняя знаменитость позирует топлес, лежа в гамаке в трусах. Супермодель прикрыла обнаженную грудь планшетом. Публикация набрала больше десяти тысяч лайков.

Фанаты восхитились фигурой Поризковой и оценили ее внешний вид. «Отличный пресс!», «Вау! Ты в потрясающей форме», «Выглядишь невероятно! Можно мне тоже такой пресс, пожалуйста?», «Какая горячая женщина», — комментировали они.

Ранее в июне Паулина Поризкова поддержала геев снимком в бикини на фоне радуги. На опубликованном снимке она запечатлена на фоне радуги с растрепанными волосами в купальнике золотого цвета. Известно, что знаменитость добавила радугу на фото с помощью фотошопа, чтобы выразить в посте солидарность ЛГБТ-сообществу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
54-летняя бывшая модель показала фото в бикини без фотошопа
54-летняя бывшая супермодель поддержала геев снимком в бикини на фоне радуги
54-летняя бывшая супермодель показала тело в бикини
Ценности
Ценности00:0314 июня
Тупак Шакур

Под покровом

Как обычная вещь российской бабушки оказалась популярна среди богатых и знаменитых мужчин
21:18Сегодня

Популярная плюс-сайз-модель показала выбитый зуб и рассмешила подписчиков

20:11Сегодня

Жена известного боксера показала наряды и часы детей за сотни тысяч рублей

19:19Сегодня

Журнал Vogue напечатал женские трусы во всю обложку и был обруган

Ценности00:06 7 июня

«Тысячи баксов на запястье, когда твой отец управляет страной»

Как развлекались жена и дети африканского диктатора, пока его народ голодал
18:21Сегодня

Женщина перестала скрывать старость и попала на страницы Vogue

17:13Сегодня

В России продали оставленный в 90-х Путиным автограф

16:22Сегодня

56-летняя телеведущая поделилась обнаженным снимком и восхитила подписчиков

Ценности00:01 5 июня

«Если заболею и умру, то хоть красивым»

Как работают подпольные салоны красоты во время пандемии и на что идут мастера ради выживания
15:16Сегодня

Обездвиженная на всю жизнь женщина стала моделью и поделилась ощущениями

14:05Сегодня

Пришедшая на работу в бикини российская медсестра стала лицом модного бренда

12:27Сегодня

Девушка объяснила свою популярность у мужчин длиной волос

Россия
Российских мужчин захотели отправить в отпуск после рождения ребенка
Роспотребнадзор анонсировал проверку россиян на иммунитет к коронавирусу
Путин написал статью о Второй мировой войне
Он назвал виновных в главной катастрофе XX века, а также предателей и палачей
Россиянин продал знакомым технический спирт вместо алкоголя и убил семь человек
Rambler Group обеспечила трехразовым питанием два медицинских центра
Схиигумен Сергий (Романов) Российский священник, казаки и ветераны Донбасса захватили женский монастырь
Во главе мятежников — «бывший духовник Поклонской». Он верит в чипирование и отрицает коронавирус
Все материалы
Мир
В США назвали способ избежать второй волны коронавируса
Популярная соцсеть заблокировала агитацию Трампа из-за «нацистской символики»
Меркель решила дождаться суда над возможным убийцей соратника Басаева
В Британии расисты вломились в дом и изувечили спящего хозяина
«Если надо, мы вернемся»
Чеченцы устроили беспорядки во Франции. Почему они не понесли за это наказания?
Все материалы
Бывший СССР
Белоруссия ответила на требование ЕС освободить задержанного соперника Лукашенко
Задержанный оппонент Лукашенко предложил изменить Конституцию
Опасные соседи
США открыли у границ России секретные лаборатории. Почему оттуда могут вырваться страшные вирусы?
В Белоруссии начались акции протеста против задержания оппозиционных кандидатов
Коронакризис
Почему оппозиция требует отставки главы правительства Армении
Правительство Украины пообещало повысить зарплату врачам на 75 процентов
«У меня на глазах соседу горло перерезали»
Десять лет назад в Киргизии начались погромы. На юге страны сожгли и забили насмерть сотни узбеков
Все материалы
Экономика
Цены на бензин в России продолжили рекордно расти
Канцлер Германии Ангела МеркельСоюз спасения
Европа ищет выход из худшего кризиса в новейшей истории. Цена вопроса — 1,3 триллиона евро
План Европы по восстановлению от кризиса за счет США провалился
«Я купил фьючерсы, отошел на кухню, вернулся, смотрю — уже все»
Простые россияне пытались заработать на нефти. Одно решение биржи оставило их без гроша
Российский олигарх ответил Чубайсу на сравнение нефти с дохлой лошадью
«Толчок, которого давно не хватало»
Мировая экономика готовится выйти на новый уровень развития. Все из-за коронавируса
В Кремле признали обсуждение роста налогов для богатых
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин через 15 лет раскрыл тайну пропажи отца
Андрей Ежов«Я убивал женщин последние десять лет»
Российский сантехник оказался серийным убийцей. Подмосковного маньяка выдал его странный ритуал
Российского солдата осудили за съемки порно в гостиницах
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Банда ловила россиян и отдавала их в рабство
«Люди проявляют агрессию, когда видят угрозу»
Полицейский произвол вызвал волну протестов в США. Как избежать этого в России?
ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь
Все материалы
Наука и техника
Назван последний шанс избежать климатической катастрофы
«Кровавая цена создания единого государства»
Репрессии, тирания и первый грозный царь: как в России возникла абсолютная власть
«Контргиперзвуковые комплексы» России раскрыли
Sony представила PlayStation 5
Что известно о консоли нового поколения и когда она выйдет
Пойманы космические сигналы неизвестного происхождения
«Полная изоляция»
 
AirPods взорвались в ухе у человека
Все материалы
Спорт
Бывший вратарь «Зенита» рассказал о драке с Дзюбой
Зеленый ад
Это бразильское боевое искусство поражало жестокостью. С него начались современные ММА
Мать Ефимовой рассказала о прекращении общения с дочерью после ее отъезда в США
«Эта травма со мной навсегда»
Юных американских пловчих десятилетиями насиловали тренеры сборной. Кто и зачем их покрывал?
Фанаты назвали девушку-бойца самой сексуальной в MMA после фото в бикини
Сто дней после приказа
Мерсисайдское дерби, битва «Сити» и «Арсенала» — главные интриги первой после рестарта недели АПЛ
Оценена возможность организации боя Нурмагомедова в России
Все материалы
Культура
Умерла певица Вера Линн
Город, которого нет
От Сида Вишеса до крэка и протестов: Нью-Йорк, каким он остался только на фотографиях
Илона Маска, Эмбер Херд и Кару Делевинь уличили в групповом романе
Майк Науменко«Порой у него бывали странные закидоны»
Жизнь и смерть Майка Науменко и его «Зоопарка»
«Союзмультфильм» ввел новых героев в «Ну, погоди!» ради положительного примера
Звезду «Шоу 70-х» задержали по обвинению в изнасиловании трех женщин
И эти деды воевали
Война во Вьетнаме глазами чернокожих солдат в новом фильме Спайка Ли
Все материалы
Интернет и СМИ
«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе
В сети перечислили сказанные в самый неподходящий момент худшие фразы
В России разблокировали Telegram
Роскомнадзор два года боролся с мессенджером, но миллионы россиян все равно им пользовались
Известный комик ответил на обвинения в совращении несовершеннолетних
«Это жизнь. Реальная жизнь»
Бойкая пенсионерка стала звездой YouTube из-за драмы с пьющим мужем. Почему это смотрят миллионы?
Блогер показал разницу в поведении мужчин и женщин
«Мы должны вовремя отвечать»
Соцсети могут стать реальным оружием и причиной войны. Как Россия борется с ложной информацией?
Все материалы
Ценности
Жена банкира поделилась подробностями роскошной жизни во время самоизоляции
«Иногда в ход шло пиво»
Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
Лицо Наоми Кэмпбелл на обложке Vogue после ошибки визажиста довело ее до слез
Памела Андерсон снялась полностью обнаженной в 52 года
Тупак ШакурПод покровом
Как обычная вещь российской бабушки оказалась популярна среди богатых и знаменитых мужчин
Российских мужчин попросили отказаться от шорт в жару
Все материалы
Путешествия
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»
Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
Кому можно выезжать и въезжать в страну?
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Все материалы
Из жизни
Многодетная женщина не заметила беременность и внезапно родила
Рыбак поймал 300-килограммовую акулу на крошечную сардину
Незваный гость тайно поселился в доме и отказался съезжать
Уильям Аллен Джордан и Мэри Тернер Томсон с детьмиИдеальный незнакомец
Аферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
В руинах бывшего замка нацистов нашли сокровища
«Я чувствовал себя секретным агентом»
Бармен украл миллионы и четыре месяца жил как богач. Совесть и страх заставили его сдаться
Все материалы
Найден забытый в гараже на 25 лет «Запорожец» без пробега
Викторина: что вы знаете о Mercedes-AMG?
Тест для тех, кто не путает Зиндельфинген с Аффальтербахом
В Москве насчитали 60 тысяч запрещающих дорожных знаков
История Nissan Patrol
Внедорожник, который побеждал в Дакаре и ставил на место гиперкары
Новый Volkswagen Polo разбили через несколько секунд после покупки
Автомобили из кино
Шестиколёсный кабриолет, космический корабль Lexus и другие модели, прошедшие кастинг
Огромное джакузи попытались перевезти на двухдверном Porsche
Все материалы
Дом
Россияне массово захотели обзавестись запасным жильем
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
Во Франции устроили распродажу замков
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
В Китае ускорился рост цен на жилье
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Москвич перекрыл дачникам воду и заставлял платить ему
Все материалы
Нацпроекты
В России разработали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии
Путин объявил дату начала ЕГЭ
Как будут проходить экзамены в условиях пандемии и кому их можно не сдавать?
Российский градообразующий завод перейдет на «бережливые» технологии
В России перенесли ЕГЭ
Что нужно знать о решении властей и к чему готовиться школьникам
В Петрозаводске приблизились к окончанию дорожного ремонта
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
На Дальнем Востоке займутся модернизацией ради экспорта
Все материалы