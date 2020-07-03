54-летняя модель показала тело в бикини 12-летней давности и удивила подписчиков

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова поделилась откровенной фотографией и удивила поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 54-летняя знаменитость запечатлена в бикини анималистичной расцветки и красном полотенце, повязанном на бедрах. Она позирует возле бассейна на территории своего дома, демонстрируя подтянутое тело.

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«Возвращаясь к тому, как я выгляжу на самом деле. Моему купальнику около 12 лет. Он предназначен для того, чтобы загар ложился равномерно, однако линии все же остаются. Полотенце я покупала в супермаркете восемь лет назад. В руках я держу ложку, чтобы почистить бассейн. Вода в нем стала зеленой, так как фильтры не работают, и в этом году мы не сможем их заменить», — подписала она публикацию.

Подписчиков восхитила фигура Поризковой. «Мне так нравятся твои естественность и непринужденность. И, Боже, в чем секрет твоего безупречного тела?», «Ты выглядишь потрясающе. Люблю твои посты!», «Великолепные фото, тело и улыбка!», «Вау, вот это пресс!» — комментировали они. Пост набрал больше 16 тысяч лайков.

В июне Паулина Поризкова опубликовала фото топлес. На фотографии она запечатлена без верхней части бикини, лежа в гамаке в трусах. Супермодель прикрыла обнаженную грудь планшетом. В комментариях поклонники оценили ее внешний вид и фигуру.

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