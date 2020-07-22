Самая красивая женщина в мире в оголяющем живот топе поработала дрелью

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поработала дрелью на камеру в откровенном наряде. Серия постов появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах манекенщица показывает процесс создания самодельных качелей. Знаменитость сидит на земле и делает отверстие для каната в деревянной доске с помощью дрели. На видео она запечатлена в кроп-топе бренда 24 Hour Laundry и черных шортах. Из аксессуаров на ней — золотые часы и резинка для волос на руке и объемные серьги.

«Жуки мне надоели, но я смастерила качели. Они еще не готовы, но когда-нибудь я покажу вам финальный результат, обещаю», — гласит описании к публикации. Подписчики Хадид восхитились ее способностями в комментариях. «Гений», «Тебе вообще не нужен мужчина, лучшая», «Мастер на все руки», «Красивая и трудолюбивая», — высказывались поклонники.

Ранее Белла Хадид опубликовала фото в халате на голое тело. Она сделала селфи без нижнего белья в белом махровом халате в машине. На снимке волосы модели уложены волнами.