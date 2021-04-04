На фотографии 121-летней церкви разглядели «призрак» ребенка

Мужчина сфотографировал старинную церковь Виктория-Холл, расположенную в английском городе Болтон, графство Большой Манчестер, и пользователи сети разглядели на снимке «призрак» ребенка. Об этом сообщает газета The Sun.

Билл Брэдбери (Bill Bradbury) гулял возле исторического 121-летнего здания и решил сделать памятную фотографию. Позднее он поделился снимком в социальных сетях. В комментариях юзеры заявили, что на кадре присутствует дух ребенка в викторианской одежде.

«Слева сверху явно видно мальчишку», «Похоже, на нем вещи викторианской эпохи. Чудесно. Люблю снимки с призраками», «Я вижу маленького мальчика», «Мальчик в окне выглядит как призрак», — писали пользователи сети.

О церкви Виктория-Холл ходят легенды среди местных жителей. Горожане утверждают, что, находясь внутри здания, слышали пугающие голоса и чувствовали присутствие паранормальных сил. Тем не менее, сам Брэдбери не верит в мистику и считает, что «призрачный мальчик» — всего лишь оптическая иллюзия.

Ранее пара из Британии во время проверки одной из камер видеонаблюдения внутри дома увидела на записи фантом, напоминающий призрак невесты со светлыми волосами. Они уверены, что это не ошибка в работе устройства, поскольку они и раньше ощущали присутствие некоего существа.