Пара увидела «призрака невесты» на записи с камеры в своем доме

Пара из Британии во время проверки одной из камер видеонаблюдения внутри дома увидела на записи фантом, напоминающий призрак невесты со светлыми волосами. Как сообщает Daily Mail, они уверены, что это не ошибка в работе устройства, поскольку они ощущали присутствие некоего существа и раньше.

Кадр был сделан, когда 27-летний Даррен Паллистер (Darren Pallister) и его невеста Джессика Мэйсон (Jessica Mason) спали в своем доме, находящемся в деревне Эйнтри английского графства Мерсисайд. Мужчина обнаружил находку позже, когда перепроверял камеры, которые были установлены для наблюдения за собаками. Одна из них после полуночи зафиксировала силуэт, напоминающий человека.

Возлюбленные подчеркнули, что в последнее время стали ощущать необычный сладкий аромат парфюма в одной из комнат. Они подчеркнули, что здание было построено еще в начале XX века, но владельцу неизвестно о каких-либо людях, умерших в нем.

По словам Паллистера, вскоре после того, как он поделился скриншотами с камер в соцсети Facebook, многие призвали его покинуть жилье, а «дом сжечь дотла». Вместо этого мужчина обратился к исследователю паранормальных происшествий, который высоко оценил сделанный кадр. Он также намерен связаться с местным историком, чтобы проверить, может ли это быть связано с кем-то из бывших жителей.

Ранее австралиец Тайлер Торнтон (Tyler Thornton) увидел на фотографии дома, в котором жил его покойный дедушка, силуэт человека и узнал в нем родственника. Фотографии сделала риэлтор, когда внутри здания никого не было, заверил мужчина. Он уверен, что на снимке призрак его дедушки.