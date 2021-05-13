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Складка на детской вещи в магазине создала оптическую иллюзию с матерным словом

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Скриншот: kmart.com

Жительница Австралии разглядела неприличную надпись на детской вещи в популярном супермаркете Kmart и удивилась ее пошлости. Об этом сообщает Mirror.

44-летняя Саманта Аткинсон (Samantha Atkinson) рассказала, что отправилась в магазин вместе с мужем, чтобы купить новую одежду для своей семимесячной дочери. Женщина увидела желтую толстовку и заметила на ней неприличную надпись с нецензурным словом, означающим женский половой орган.

«Я увидела эту кофту и не поверила своим глазам. Я вернулась к ней, чтобы посмотреть, что там изображено. На самом деле там было написано Kindness counts ("Доброта имеет значение")», — пояснила австралийка.

Согласно материалу, складка на вещи закрыла букву «o» в слове counts, и из-за оптической иллюзии женщине показалось, что на толстовке изображено матерное слово. «Я решила сфотографировать это и опубликовать в интернете. По-моему, это весело», — сказала Аткинсон.

Отмечается, что представитель супермаркета Kmart ответил на снимок женщины: «Команда дизайнеров нашего магазина создает позитивные и вдохновляющие вещи. Очень обидно видеть, что наша детская толстовка была сфотографирована подобным образом».

В марте женщина случайно купила пижаму с неприличным принтом ребенку и рассмеялась дома. По ее словам, при покупке она не обратила внимание на принт, напечатанный на одежде, из-за ее низкой цены. Когда героиня материала надела лонгслив на ребенка, она рассмеялась, поскольку принт на вещи напомнил ей мужские гениталии.

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