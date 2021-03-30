Женщина разглядела принт на купленных в магазине носках и удивилась его пошлости

Женщина купила в популярном супермаркете носки и обнаружила на них рассмешивший ее принт. Соответствующая история появилась на Daily Star.

По информации издания, покупательница приобрела пару темно-синих носков с изображением верблюда за три доллара (219 рублей) в магазине Kmart, и только дома обнаружила, что на принте шею животного украшает подвеска, похожая на мужские гениталии.

Героиня материала сфотографировала неприличный рисунок и опубликовала пост на своей Facebook-странице со словами: «Очень смешно, сегодня я купила вот такие носки с верблюдами».

Пользователи сети посмеялись вместе с ней. «Боже, бегу покупать их!», «Моя дочь увидела их и захихикала, и я поняла, над чем она смеется», «Да, представляете, мой 15-летний сын указал мне на этот рисунок, а я сперва даже не заметил!» — писали они.

В декабре 2020 года пожилая учительница обнаружила спаривающихся оленей на своем новом свитере. 53-летняя жительница английского города Ноттингем Кэролин Халлам (Carolyn Hallam) приобрела праздничный наряд с оленями на гаражной распродаже. Однако, примерив его дома, она обнаружила, что животные, изображенные на свитере, спариваются. По ее словам, она испытала облегчение, что увидела это до того, как решила надеть его на уроки в начальной школе.