Пожилая учительница обнаружила спаривающихся оленей на новом свитере

Пожилая учительница купила новый рождественский свитер, обнаружила на нем пошлый рисунок и рассмешила пользователей сети. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

53-летняя жительница английского города Ноттингем Кэролин Халлам (Carolyn Hallam) приобрела праздничный наряд с оленями на гаражной распродаже. Однако, примерив его дома, она обнаружила, что животные, изображенные на свитере, спариваются. По ее словам, она испытала облегчение, что увидела это до того, как решила надеть его на уроки в начальной школе.

«Мы любим находить выгодные предложения на гаражных распродажах, поэтому мама была очень рада найти рождественский джемпер за 50 пенсов (48 рублей) летом прошлого года», — рассказала 29-летняя дочь учительницы Эбигейл Халлам (Abigail Hallam).

«Она взяла его, быстро взглянула и поняла, что это рождественский свитер. Решила, что его можно будет носить на работе. Вернувшись домой, мама еще раз посмотрела на свою обновку и уже тогда обнаружила спаривающихся оленей. Она примерила джемпер и с гордостью спросила: "Тебе нравится мой рождественский свитер?". Сначала я ничего не заметила и сказала: "О да, он просто прекрасен". А потом она спросила, как мне этот узор, и я просто расхохоталась!» — добавила девушка.

Материалы по теме Грязный шик Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду «Буквы перепутаны, зато цена не кусается» Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого

По словам дочери учительницы, теперь это любимая вещь в гардеробе ее матери. Она надевает ее при любой возможности. Пользователи сети также полюбили свитер англичанки, о чем написали в комментариях в соцсетях Эбигейл Халлам. «Боже, это очень весело!», «Это бесценно! Спасибо за смех!», «Мне потребовалась минута, чтобы увидеть это!», «Это единственный рождественский джемпер, который я хочу видеть на себе», «Забавно!» — писали они.

В декабре прошлого года рождественский свитер с Санта-Клаусом и кокаином озадачил покупателей. На размещенных в сети снимках запечатлен голубой свитер со снежинками, в центре которого изображен сидящий на диване Санта-Клаус. Перед ним — стол, на котором лежит горстка белых шариков и три дорожки белого порошка. Рядом нанесена фраза Let it snow.