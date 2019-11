Онлайн-магазин предложил купить рождественский свитер и ощутить «шерстяную боль»

В каталоге онлайн-магазина зоозащитной организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals / «Люди за этичное отношение к животным») в рамках кампании по борьбе с использованием шерсти при создании одежды появился необычный рождественский свитер. Товар доступен на сайте компании.

На размещенных в сети снимках изображен зеленый свитер с красно-белыми элементами и надписью «Шерсти больно». Кроме того, изделие дополнено 3D-фигурой окровавленной овцы, тело которой разделено пополам и размещено на лицевой и обратной сторонах джемпера.

Фото: PETA

В описании указано, что товар, демонстрирующий «уродство шерстяной промышленности», сшит из акрила и выпущен ограниченным тиражом. Стоимость предмета гардероба составляет 149 долларов (9,6 тысячи рублей).

В феврале прошлого года одетые в костюмы полицейских добровольные активисты PETA во время Недели моды в Нью-Йорке выдавали прохожим талоны за ношение шуб. Мужчина и женщина в стилизованной полицейской форме и фуражках стояли на улице с объявлением: «Это Неделя моды в Нью-Йорке и полиция моды. Если вы носите какую-либо одежду из материалов животного происхождения — шерсти, меха, кожи, перьев — вы можете получить талон».

