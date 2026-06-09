Актриса Анна Хилькевич вышла в свет в испачканном жакете

Звезда сериала «Универ», российская актриса Анна Хилькевич оконфузилась на публике из-за наряда. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя артистка вышла в свет, посетив Петербургский международный экономический форум в белом жакете. При этом оказалось, что ткань в области плеча испачкалась. На размещенных кадрах видно, как специалист оттирает материал. «Без казусов не обошлось», — призналась Хилькевич.

В марте звезда «Универа» показала живот после третьих родов со словами «пришло время вернуть форму». Хилькевич запечатлела себя в серых спортивных штанах и белой майке на тонких бретелях. При этом она приподняла последнюю, демонстрируя складки на коже