В Севастополе раскрыли подробности отражения атаки ВСУ

В Севастополе отражают атаку ВСУ различными средствами поражения

В Севастополе отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), работают средства противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы. Подробности в своем Telegram-канале раскрыл губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он призвал жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Развожаев уточнил, что военные уничтожают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника, применяя различные средства поражения, в том числе стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 июня средства противовоздушной обороны сбили 310 беспилотников над 14 регионами России. Для ударов ВСУ также применяли беспилотные летательные аппараты самолетного типа.