В Госдуме дали определение ударам ВСУ по поездам в Крыму

Шеремет назвал актом терроризма удары ВСУ по поездам в Крыму

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирским поездам в Крыму являются актом международного терроризма. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Он подчеркнул, что подобные атаки не имеют ничего общего с боевыми действиями. По словам депутата, удар, который был нанесен по поезду, следовавшему из Москвы в Симферополь, был спланированным и целенаправленным.

Он предположил, что Киев, атакуя гражданскую инфраструктуру и мирное население, добивается общественного резонанса.

8 июня ВСУ ударили по пассажирскому поезду «Москва — Симферополь». По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате атаки скончался помощник машиниста, еще один человек получил ранения.

4 июня украинские военные атаковали пригородный поезд, который ехал по маршруту Азовский — Керчь. Тогда пострадали четыре человека, один из них не выжил.