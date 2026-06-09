Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:06, 9 июня 2026Россия

В Госдуме дали определение ударам ВСУ по поездам в Крыму

Шеремет назвал актом терроризма удары ВСУ по поездам в Крыму
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирским поездам в Крыму являются актом международного терроризма. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Он подчеркнул, что подобные атаки не имеют ничего общего с боевыми действиями. По словам депутата, удар, который был нанесен по поезду, следовавшему из Москвы в Симферополь, был спланированным и целенаправленным.

Он предположил, что Киев, атакуя гражданскую инфраструктуру и мирное население, добивается общественного резонанса.

8 июня ВСУ ударили по пассажирскому поезду «Москва — Симферополь». По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате атаки скончался помощник машиниста, еще один человек получил ранения.

4 июня украинские военные атаковали пригородный поезд, который ехал по маршруту Азовский — Керчь. Тогда пострадали четыре человека, один из них не выжил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС отстранили от должности. В чем его обвиняют?

    Звезда «Аквамена» вместе с Bentley создал уникальный электрокар

    В ЕС обеспокоились ростом числа выданных россиянам шенгенских виз

    Боровшаяся за права сирот учительница несколько месяцев насиловала приемного сына

    Сексологи опровергли популярный миф об анальном сексе

    Россия обратилась с требованием к генсеку ООН

    Обнаружена неочевидная причина развития деменции

    Россиянам назвали самые вредные продукты

    США заявили о намерении добиваться сделки с Ираном

    В Госдуме дали определение ударам ВСУ по поездам в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok