Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 9 июня 2026Интернет и СМИ

Пренебрегший едой и водой мужчина столкнулся с отвратительными последствиями

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jota Buyinch Photo / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Divewsharks рассказал, как пренебрег едой и водой и столкнулся с отвратительными последствиями. Мужчина попал в больницу и, кроме того, опозорился перед собственной девушкой.

Работающий коммерческим водолазом мужчина уточнил, что провел в воде около шести часов, не успев при этом позавтракать. Кроме того, он мало пил, хотя на улице стояла 30-градусная жара. Выбравшись на сушу около полудня, он ждал обеда, стоя под палящим солнцем.

«Я направился к кораблю, чтобы последний раз осмотреть его, как вдруг очутился на земле. Остальные члены команды непонимающе уставились на меня. Я попытался встать и тут же снова потерял сознание, упав лицом вниз на бетон. Как выяснится позже, я сломал плечо и содрал кожу с коленей и подбородка. Где-то посреди всего этого я еще и обделался», — признался мужчина.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги. Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги.Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
17 мая 2024
Многие люди стесняются обращаться к врачу при проблемах, связанных с дефекацией. Как понять, что пора бить тревогу?
Многие люди стесняются обращаться к врачу при проблемах, связанных с дефекацией. Как понять, что пора бить тревогу?
9 ноября 2025

Коллеги вызвали врачей, которые доставили пострадавшего в больницу. Вскоре туда же приехала его девушка. Первое, на что она обратила внимание, — отвратительный запах. Мужчина солгал, что его причиной стала грязная вода из порта пополам с водорослями. Чуть позже, встав с койки, он обнаружил на простыни гигантское коричневое пятно.

«Она настояла, что меня нужно накормить. Когда мы сели в закусочной, запах был очень сильным, но она прекрасно справлялась с этим. Уже дома приехавший лифт оказался полон людей: все они, конечно, заметили исходившее от меня амбре, но не подали вида. Я был в ужасе. Дошел до ванной и убедился, что действительно обделался, умылся, принял душ и выбросил трусы. Я рассказал своей девушке, что произошло на самом деле. Она поперхнулась и теперь смотрит на меня совсем по-другому», — заключил автор.

Ранее занятый туалет вынудил другую пользовательницу Reddit найти экстремальный способ для срочной дефекации. Когда с нее начал ручьями стекать пот от напряжения, она не придумала ничего лучше, чем схватить мусорный мешок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС отстранили от должности. В чем его обвиняют?

    На Западе заявили об ожидании ВСУ наступления России на Одессу

    Звезда «Аквамена» вместе с Bentley создал уникальный электрокар

    В ЕС обеспокоились ростом числа выданных россиянам шенгенских виз

    Боровшаяся за права сирот учительница несколько месяцев насиловала приемного сына

    Сексологи опровергли популярный миф об анальном сексе

    Россия обратилась с требованием к генсеку ООН

    Обнаружена неочевидная причина развития деменции

    Россиянам назвали самые вредные продукты

    США заявили о намерении добиваться сделки с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok