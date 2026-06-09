Пренебрегший едой и водой мужчина столкнулся с отвратительными последствиями

Пользователь Reddit с ником Divewsharks рассказал, как пренебрег едой и водой и столкнулся с отвратительными последствиями. Мужчина попал в больницу и, кроме того, опозорился перед собственной девушкой.

Работающий коммерческим водолазом мужчина уточнил, что провел в воде около шести часов, не успев при этом позавтракать. Кроме того, он мало пил, хотя на улице стояла 30-градусная жара. Выбравшись на сушу около полудня, он ждал обеда, стоя под палящим солнцем.

«Я направился к кораблю, чтобы последний раз осмотреть его, как вдруг очутился на земле. Остальные члены команды непонимающе уставились на меня. Я попытался встать и тут же снова потерял сознание, упав лицом вниз на бетон. Как выяснится позже, я сломал плечо и содрал кожу с коленей и подбородка. Где-то посреди всего этого я еще и обделался», — признался мужчина.

Коллеги вызвали врачей, которые доставили пострадавшего в больницу. Вскоре туда же приехала его девушка. Первое, на что она обратила внимание, — отвратительный запах. Мужчина солгал, что его причиной стала грязная вода из порта пополам с водорослями. Чуть позже, встав с койки, он обнаружил на простыни гигантское коричневое пятно.

«Она настояла, что меня нужно накормить. Когда мы сели в закусочной, запах был очень сильным, но она прекрасно справлялась с этим. Уже дома приехавший лифт оказался полон людей: все они, конечно, заметили исходившее от меня амбре, но не подали вида. Я был в ужасе. Дошел до ванной и убедился, что действительно обделался, умылся, принял душ и выбросил трусы. Я рассказал своей девушке, что произошло на самом деле. Она поперхнулась и теперь смотрит на меня совсем по-другому», — заключил автор.

Ранее занятый туалет вынудил другую пользовательницу Reddit найти экстремальный способ для срочной дефекации. Когда с нее начал ручьями стекать пот от напряжения, она не придумала ничего лучше, чем схватить мусорный мешок.