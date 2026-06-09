США заявили о намерении добиваться сделки с Ираном

Вэнс: США будут добиваться заключения сделки с Ираном, невзирая на Израиль

США будут продолжать добиваться заключения сделки с Ираном, вне зависимости от мнения Израиля по данному вопросу. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

«Израилю может это нравиться или нет, но принципиально мы считаем, что это отвечает интересам США», — пояснил он. Политик отметил, что одним из важных критериев успешности сделки будет «не то, что иранцы напишут на бумаге, а настоящее соблюдение ими требований соглашения».

Вэнс подчеркнул, что считает этот вопрос очень важным, как и президент США Дональд Трамп.

Ранее американской лидер заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном будет достигнута в течение двух недель.