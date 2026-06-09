Россиянам напомнили о возможности уйти с работы в жару

Юрист Леонова: С работы можно уйти из-за жары в 28 и более градусов

Россияне могут отказаться от выполнения своих обязанностей в жару, если температура в офисе превышает 28 градусов. Об этом напомнила кандидат юридических наук Ольга Леонова в интервью РИА Новости.

«Высокая температура в офисе может стать основанием для отказа от работы, если она превышает допустимые нормы. Для офисных сотрудников с преимущественно сидячей и малоподвижной работой максимальная допустимая температура летом — 28 градусов», — сказала она.

По ее словам, высокая температура в помещении может негативно сказаться на здоровье сотрудников. В такой ситуации работник может приостановить свою деятельность, уведомив об этом начальство в письменной форме, указав показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег. Леонова подчеркнула, что до получения ответа работник не должен покидать рабочее место, поскольку это могут расценить как прогул.

Ранее стало известно, что почти каждый третий опрошенный россиянин (29 процентов) готов оставить офис ради квалифицированной рабочей специальности при условии того, что новое место будет гарантировано работодателем.