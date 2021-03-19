Женщина случайно купила пижаму с неприличным принтом ребенку и рассмеялась дома

Британка купила детскую одежду в популярном супермаркете и рассмеялась, внимательно рассмотрев ее дизайн. Об этом пишет Daily Star.

Жительница города Пул Анна Армстронг (Anna Armstrong) приобрела для шестимесячного сына Рафаэля (Raphael) набор пижам с изображением льва за четыре фунта стерлингов (412 рублей) в магазине Sainsbury. По ее словам, при покупке она не обратила внимания на принт, напечатанный на одежде, из-за ее низкой цены.

Когда героиня материала надела лонгслив на ребенка, она рассмеялась, поскольку принт на вещи напомнил ей мужские гениталии. «Я была в истерике, и отправила фото сына своему жениху, он тоже умирал со смеху, — поделилась Армстронг. — Теперь ясно, почему пижама продавалась со скидкой».

Отмечается, что несмотря на неприличный рисунок, пижаму распродали на сайте Sainsbury. «Теперь тысячи детей в таких пошлых пижамах — мне кажется, что это очень смешно», — заключила британка.

В январе неприличный дизайн наряда бренда Fashion Nova вызвал споры среди покупателей. Речь идет о мини-платье на одно плечо с широкими вырезами, частично оголяющими грудь, талию и бедро. Некоторые пользователи сочли вещь чересчур откровенной, а другие восхитились необычным кроем.