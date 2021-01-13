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Неприличный дизайн вещи популярного бренда озадачил пользователей сети

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Фото: Fashion Nova

Чересчур откровенный дизайн колготок популярного бренда Fashion Nova озадачил покупателей. Соответствующие комментарии появились под постом в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет о сетчатых колготках Glow Up, которые оформлены стразами и вырезами, обнажающими ягодицы и бедра. Стоимость вещи на сайте онлайн-магазина составляет почти 15 долларов (1113 рублей). На размещенных в сети снимках модели демонстрируют колготки, позируя в них топлес или же сочетая изделие с худи или бюстгальтером.

Пользователи сети принялись критиковать неприличный дизайн описанной вещи. «Что это за мода?», «Я не понимаю этот наряд», «Какого черта...», «Такое не наденешь на работу», «Выглядят они неудобно», «За что?» — писали они.

В декабре 2020 года порванные в неожиданном месте джинсы упомянутого бренда стали новым трендом у женщин. Речь идет о голубых джинсах с вырезами на ягодицах. Их стоимость составляет 23 фунта стерлингов (2340 рублей). Женщины полюбили позировать в этом предмете одежды, стоя вполоборота к камере.

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