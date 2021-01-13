Неприличный дизайн вещи популярного бренда озадачил пользователей сети

Чересчур откровенный дизайн колготок популярного бренда Fashion Nova озадачил покупателей. Соответствующие комментарии появились под постом в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет о сетчатых колготках Glow Up, которые оформлены стразами и вырезами, обнажающими ягодицы и бедра. Стоимость вещи на сайте онлайн-магазина составляет почти 15 долларов (1113 рублей). На размещенных в сети снимках модели демонстрируют колготки, позируя в них топлес или же сочетая изделие с худи или бюстгальтером.

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Пользователи сети принялись критиковать неприличный дизайн описанной вещи. «Что это за мода?», «Я не понимаю этот наряд», «Какого черта...», «Такое не наденешь на работу», «Выглядят они неудобно», «За что?» — писали они.

В декабре 2020 года порванные в неожиданном месте джинсы упомянутого бренда стали новым трендом у женщин. Речь идет о голубых джинсах с вырезами на ягодицах. Их стоимость составляет 23 фунта стерлингов (2340 рублей). Женщины полюбили позировать в этом предмете одежды, стоя вполоборота к камере.