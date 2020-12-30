Порванные в неожиданном месте джинсы стали новым трендом у женщин

Популярные в соцсетях модели и блогерши начали массово публиковать снимки в порванных в неожиданном месте джинсах и запустили тренд. На фото в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Star.
Речь идет о голубых джинсах бренда Fashion Nova, которые порваны на ягодицах. Их стоимость составляет 23 фунта стерлингов (2340 рублей). Женщины полюбили позировать в описанной вещи, стоя вполоборота к камере. Например, подобный кадр опубликовала на своей странице в Instagram блогерша Алисия Тайр (Alycia Tyre). Она дополнила свой образ оливковым топом с открытой спиной и черными кожаными сандалиями.
Модель Элис Дерен (Alice Deren) также поделилась снимком в порванных джинсах и светло-голубом топе с длинными рукавами. В свою очередь, канадская манекенщица Эйслинн Джайлз (Aislinn Giles) продемонстрировала вещь на себе, будучи топлес.
Джинсы марки вызвали неоднозначную реакцию пользователей сети. Одни юзеры восхитились трендовой вещью. «Очень классные джинсы», «Мне нравится эта пара!», «Выглядит горячо», — писали они. Другие сочли разрезы на ягодицах чересчур откровенными. «Фу, кто выйдет в таких джинсах на улицу?», «И какое же внимание можно привлечь такой одеждой?», «Они вызывают во мне дискомфорт», — высказывались пользователи.
В ноябре дешевые джинсы Zara стали модным трендом из-за TikTok. Речь идет о модели на высокой талии, с широкими штанинами и рваными коленями стоимостью 30 фунтов стерлингов (3033 рубля). Джинсы стали востребованными после того, как юзерша с ником courtneykaskey продемонстрировала на видео описанную модель в голубом цвете.