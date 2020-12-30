Порванные в неожиданном месте джинсы стали новым трендом у женщин

Популярные в соцсетях модели и блогерши начали массово публиковать снимки в порванных в неожиданном месте джинсах и запустили тренд. На фото в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Star.

Речь идет о голубых джинсах бренда Fashion Nova, которые порваны на ягодицах. Их стоимость составляет 23 фунта стерлингов (2340 рублей). Женщины полюбили позировать в описанной вещи, стоя вполоборота к камере. Например, подобный кадр опубликовала на своей странице в Instagram блогерша Алисия Тайр (Alycia Tyre). Она дополнила свой образ оливковым топом с открытой спиной и черными кожаными сандалиями.

Модель Элис Дерен (Alice Deren) также поделилась снимком в порванных джинсах и светло-голубом топе с длинными рукавами. В свою очередь, канадская манекенщица Эйслинн Джайлз (Aislinn Giles) продемонстрировала вещь на себе, будучи топлес.

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Джинсы марки вызвали неоднозначную реакцию пользователей сети. Одни юзеры восхитились трендовой вещью. «Очень классные джинсы», «Мне нравится эта пара!», «Выглядит горячо», — писали они. Другие сочли разрезы на ягодицах чересчур откровенными. «Фу, кто выйдет в таких джинсах на улицу?», «И какое же внимание можно привлечь такой одеждой?», «Они вызывают во мне дискомфорт», — высказывались пользователи.

В ноябре дешевые джинсы Zara стали модным трендом из-за TikTok. Речь идет о модели на высокой талии, с широкими штанинами и рваными коленями стоимостью 30 фунтов стерлингов (3033 рубля). Джинсы стали востребованными после того, как юзерша с ником courtneykaskey продемонстрировала на видео описанную модель в голубом цвете.