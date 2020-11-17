Дешевые джинсы Zara стали модным трендом из-за TikTok

Дешевые джинсы испанского масс-маркетового производителя Zara стали новым модным трендом благодаря пользователям TikTok. Соответствующий материал публикует Metro.

Речь идет о модели на высокой талии и с широкими штанинами и рваными коленями стоимостью 30 фунтов стерлингов (3033 рубля). На сайте марки данная модель представлена в трех цветах: черном, темно-синем и голубом.

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Так, одна пользовательница соцсети под ником courtneykaskey разместила на своей странице видео, на котором продемонстрировала описанную модель в голубом цвете. Публикация стала вирусной и набрала больше 3,4 миллиона просмотров и 484 тысяч лайков. Другая юзерша под ником rachelgwilson примерила аналогичную модель и подписала ролик: «Итак, джинсы Zara, о которых все говорили… Купите их».

В октябре одежду Zara сочли слишком дорогой для россиян. Блогерша с никнеймом @alcoholiza возмутилась в своих соцсетях новостью от 16 октября, в которой говорилось, что владелец бренда Zara закроет магазины в России. По мнению девушки, стоимость джинсов марки, в среднем равная трем тысячам рублей, не является низкой. Другие пользователи согласились с ее мнением.