Одежду Zara сочли слишком дорогой для россиян

Одежду из испанской масс-маркетовой сети Zara сочли чересчур дорогой для российских покупателей. На эту тему пользователи подискутировали в соцсетях.

Блогерша с никнеймом @alcoholiza возмутилась в своем Twitter-аккаунте новостью от 16 октября, в которой говорилось, что владелец бренда Zara закроет магазины дешевой одежды в России. По мнению девушки, стоимость джинсов марки, в среднем равная трем тысячам рублей, не является низкой.

Пользователи сети согласились с мнением блогерши и высказали свою позицию в комментариях. «Ценник на [вещи] Zara задран вдвое», «Пиджачок за семь тысяч», «Ну качество у них не на три, а на полторы, блин», «Цены вполне ничего, только вот заработная плата рабов далека от их уровня жизни», «Даже в Европе Zara и Massimo Dutti стоят дешевле. Есть личный опыт», — писали они в комментариях.

В то же время другие юзеры посчитали, что три тысячи рублей — не слишком высокая стоимость для брюк. «Но три тысячи за джинсы — это ведь действительно недорого», «Они же не виноваты, что у нас такой курс», «Иногда там можно найти стоящие вещи», — подчеркнули комментаторы.

Ранее стало известно, что руководство компании Inditex, владеющей сетями Zara, Bershka, Pull&Bear, закроет российские магазины дешевой одежды. Речь идет о масс-маркете Lefties. Директор отдела торговых помещений CBRE Марины Малахатько заявила, что марка столкнулась с трудностями в России из-за климатических особенностей: производить зимние коллекции в низкомаржинальном сегменте оказалось затратно.

С 1999 года в магазинах Lefties («Остатки») продавались нераспроданные вещи из коллекций Zara. В дальнейшем под этим брендом стали выпускать бюджетные линейки одежды, обуви и аксессуаров. Первые отделения марки появились в России 15 годами позже, они открылись в Москве и Санкт-Петербурге в бывших помещениях дисконт-центров Zara.