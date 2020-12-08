Популярные в 2000-х велюровые костюмы вновь стали модным трендом

Популярные в соцсетях модели и блогерши начали массово публиковать снимки в велюровых костюмах и запустили новый модный тренд. На фотографии в соцсетях обратили внимание журналисты Metro.

Речь идет о спортивных костюмах, состоящих из олимпийки и штанов свободного кроя из велюровой ткани. Такие комплекты были особенно популярны в 2000-х годах у икон стиля, таких как Пэрис Хилтон, Бритни Спирс, Ким Кардашьян и Холли Берри. В настоящий момент они вернулись в моду и стали актуальны у современных звезд.

Так, например, фотографией в описанном костюме поделилась пользовательница с никнеймом @doubleostyles. В то же время блогерша Аманда Нахас (Amanda Nahas) сфотографировалась в аналогичном наряде синего цвета.

Более того, основоположницы тренда Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон так же опубликовали совместный кадр в велюровых костюмах. Предпринимательница Ола Вога (Ola Voga) в свою очередь попозировала в комплекте бежевого цвета.

Отмечается, что описанные наряды появились в ассортименте различных брендов, таких как Urban Outfitters, Skims и Next.

Ранее в декабре популярные в 2000-х заправленные в сапоги джинсы вновь стали модным трендом. Чаще всего женщины сочетают описанный стильный прием с классическими рубашками, пиджаками и пальто. В то же время некоторые пользовательницы предпочитают совмещать его с кроп-топами, футболками и толстовками.