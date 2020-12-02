Популярные в 2000-х заправленные в сапоги джинсы вновь стали модным трендом

Популярные в соцсетях модели и блогерши начали массово публиковать снимки с заправленными в ботинки брюками и запустили модный тренд, который был актуален в 2000-х годах. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунтах знаменитостей.

Чаще всего женщины сочетают описанный стильный прием с классическими рубашками, пиджаками и пальто. В то же время некоторые пользовательницы предпочитают совмещать его с кроп-топами, футболками и толстовками.

Так, например, фотографией в белых спортивных штанах и светло-коричневых замшевых полусапогах поделилась предпринимательница Мария Крагманн (Maria Kragmann). Блогерша Наоми Анвер (Naomi Anwerr) заправила широкие темно-синие брюки в белую полоску в резиновые ботинки цвета хаки.

Пользовательница с никнеймом clairerose, в свою очередь, попозировала в темных штанах и черных высоких сапогах черного цвета. Стилистку Рэнию Джаз (Renia Jaz) запечатлели в серых брюках со стрелками, заправленными в ботинки с квадратным носом. Модный блогер Максин Вильде (Maxine Wylde) сфотографировалась в черных кожаных штанах и бежевых полусапогах на массивной подошве.

Ранее в ноябре женщины начали массово носить классические мужские галстуки и запустили новый модный тренд. Чаще всего описанный аксессуар сочетают с рубашками, брюками, пальто, пиджаками и лоферами. В то же время некоторые знаменитости предпочитают носить галстук с жилетами, платьями, джинсами и туфлями на каблуке.