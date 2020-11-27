Мужской аксессуар стал модным трендом у женщин

Популярные модели и блогерши начали массово носить классические мужские галстуки и запустили новый модный тренд. Соответствующие публикации появились в Instagram.

Чаще всего описанный аксессуар сочетают с рубашками, брюками, пальто, пиджаками и лоферами. В то же время некоторые знаменитости предпочитают носить галстук с жилетами, платьями, джинсами и туфлями на каблуке.

Так, например, фотографией в описанной вещи черного цвета, белой рубашке и темно-синих широких джинсах поделилась британская певица и модель Дуа Липа.

Стилистка Вики Радер в свою очередь разместила снимок в темном галстуке и сером костюме, состоящем из укороченных брюк и пиджака. Ее образ дополнили солнцезащитные очки, кожаные босоножки и сумка с анималистичным принтом.

Помимо этого, модный блогер Рэния Джаз опубликовала кадр, на котором она объединила упомянутый аксессуар с белой рубашкой, черной кожаной юбкой длины миди и салатовым вязаным жилетом.

Ранее в ноябре популярные в 90-х ботинки вновь вернулись в моду. Согласно материалу, знаменитости все чаще появляются на публике в сапогах из кожи, которые в сети прозвали грубыми из-за высокой подошвы. Отмечается, что в настоящий момент поклонницы моды предпочитают обувь на платформе ботильонам на каблуках.