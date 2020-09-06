Женщины стали носить вязаный шарф на груди вместо топа и запустили новый тренд

Женщины нашли новое применение аксессуару американского бренда и запустили новый модный тренд. Соответствующие публикации появились в Instagram.

В ассортименте марки Simonett появился вязаный шарф, который также можно надевать в качестве топа, обвязывая вокруг тела разными способами. Он представлен в нескольких цветах: белом, черном и зеленом. Стоимость вещи составляет 69 долларов (5199 рублей).

Фото опубликовано @simonett

Так, например в описанной одежде сфотографировалась австралийская блогерша с никнеймом @scarletkent. Она повязала шарф таким образом, чтобы он прикрывал ее обнаженную грудь. Девушка также надела кожаную юбку коричневого цвета и белые босоножки.

Модель Торин Аштун (Torin Ashtun), в свою очередь, разместила снимок в созданном топе, который оформлен глубоким декольте. Он также оголяет грудь манекенщицы сбоку. Таким же образом надела белую вещь бренда Simonett пользовательница @byellenanna: она дополнила свой образ золотой цепью.

Фото опубликовано @simonett

Помимо этого, в упомянутом топе заметили фотомоделей Магду Качмарска (Magda Kaczmarska), Молли Блатштейн (Molly Blutstein) и Терезу Гонсалво (Teresa Gonzalvo).

В сентябре женщины стали носить платки в качестве топа и начали новый флешмоб. Тренд запустила блогерша из Швеции под никнеймом @myforteisfashion. Вслед за ней похожие кадры начали размещать другие пользовательницы, добавляя хештег #scarflookchallenge.