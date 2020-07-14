Банданы вернулись в моду из-за пандемии коронавируса

Банданы, которые используют в качестве защитной маски, стали новым трендом во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Independent.

По информации издания, знаменитости все чаще появляются на публике в разноцветных банданах, которые обвязывают вокруг лица. Среди них такие звезды, как актрисы Марго Робби, Джейн Фонда и Сара Джессика Паркер, а также хореограф Джулианна Хаф и актер Крис Пайн.

Фото опубликовано @official_robsten_love

Так, например, актрису Кристен Стюарт (Kristen Stewart) заметили на улицах Лос-Анджелеса в бандане в тон футболки белого цвета. Бывшая супружеская пара Эмбер Херд (Amber Heard) и Джонни Депп (Johnny Depp) оба пришли в суд в банданах. Последний выбрал черное изделие, а его бывшая жена — красный платок с принтом в белый горох.

Фото опубликовано @style_honarmandan

Несмотря на популярность бандан отмечается, что они менее эффективны в защите от распространения коронавируса, чем медицинские маски. Так, например, когда человек кашляет в маске, его слюна перемещаются на расстояние 6,3 сантиметра, а при использовании банданы в качестве средств индивидуальной защиты — на 7,6 сантиметра.

Ранее 14 июля блогерша показала необходимость носить защитную маску во время пандемии, сравнивая ее с бюстгальтером. Дениз Мехия (Denise Mejia) надевала средство индивидуальной защиты на разные части лица, изменяя при этом положение нижнего белья аналогичным образом. Так она объяснила подписчикам, что маска эффективна только в том случае, если она полностью закрывает органы дыхания.

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