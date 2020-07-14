Женщина объяснила необходимость защитной маски на примере бюстгальтера

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Американская блогерша Дениз Мехия (Denise Mejia) объяснила, почему во время пандемии коронавируса необходимо носить защитную маску, сравнивая ее с бюстгальтером. Видео появилось на ее странице в TikTok.

В начале ролика она надевает бюстгальтер так, чтобы он полностью прикрывал ее грудь, при этом маска на лице блогерши закрывает нос и рот. После этого пользовательница опускает защитную маску на подбородок, а белье — ниже груди.

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На следующих кадрах Мехия оставляет маску висеть на лямке на ухе, а бюстгальтером прикрывает только часть груди. В конце ролика женщина надевает средство защиты так, что нос остается открытым, в то же время бюстгальтер она опускает ниже, создавая глубокое декольте.

Таким образом блогерша показала подписчикам, что маска эффективна только в том случае, если она полностью закрывает органы дыхания. Видео стало вирусным и набрало больше 360 тысяч просмотров.

В июле Пэрис Хилтон высмеяли в сети за бесполезную защитную маску. Она пришла в ресторан Madeo в Лос-Анджелесе в белом кружевном платье и в защитной маске, покрытой стразами. Поклонники раскритиковали Хилтон за использование описанной маски, поскольку она изготовлена из сетчатого материала.

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