Женщины начали носить платки на груди вместо топа и запустили новый тренд

Женщины нашли новое применение аксессуарам люксовых брендов и создали новый модный тренд. Соответствующие публикации появились в Instagram.

Так, блогерша из Швеции под никнеймом @myforteisfashion разместила на своей странице фото, на котором продемонстрировала описанный образ. На ней — строгие брюки черного цвета, горчичный пиджак и топ, сделанный из платка Fendi с принтом в виде фирменной монограммы марки и золотистой цепи. Девушка продела аксессуар через колье, прикрыла им грудь и соединила концы ткани на спине. Свой наряд она дополнила небольшой черной сумкой.

В подписи к фотографии девушка поставила хештег #scarflookchallenge и призвала своих подписчиц носить платки таким же образом и отмечать ее на снимках, чтобы запустить флешмоб.

Другая блогерша под никнеймом @stylebynelli поддержала тренд и поделилась снимком в аналогичном образе, взяв в качестве топа черно-белый платок люксового бренда Chanel и золотую цепь той же марки. В свою очередь пользовательница @mazu_mag сфотографировалась в белом брючном костюме и топе из платка с леопардовым принтом.

Фото опубликовано @stylebynelli

В августе женщины вспомнили о тренде из 90-х и повязали платок на грудь вместо топа. Для этого они сложили вещь в виде треугольника, приложили ее широкой стороной к декольте, соединили концы ткани на спине и завязали их в узел. Тренд поддержали одна из «ангелов» Victoria’s Secret супермодель Марта Хант, американский продюсер и диджей Шантель Джеффрис британская телеведущая Майя Джама.