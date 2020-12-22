Чересчур откровенный дизайн платья популярного бренда вызвал споры в сети

Чересчур откровенный дизайн новой модели платья популярного бренда Fashion Nova вызвал споры в сети. На соответствующие фотографии и комментарии обратили внимание журналисты Daily Star.

На размещенном в Instagram-аккаунте марки снимке модель позирует в наряде красного цвета длины мини с глубоким декольте. На официальном сайте компании стоимость вещи Kinley Mini Dress составляет 27 фунтов стерлингов (2700 рублей).

Покупатели сочли размер платья чересчур маленьким и раскритиковали его в комментариях. «Это уж точно не подойдет для элегантного дорогого ресторана», «Я отписываюсь от этой страницы», «Из этого можно сделать мочалку. Там так мало ткани», — высказывались они.

Однако другие пользователи оценили наряд и восхитились дизайном платья. «Обожаю это платье», «Это очень горячо», «Мне нравится это платье, его можно стилизовать по-разному», — писали юзеры.

В октябре слишком маленький размер бикини на модели популярного бренда смутил покупателей. На размещенном в Instagram-аккаунте марки снимке модель позирует в раздельном купальнике с треугольными чашками золотого цвета. На официальном сайте компании стоимость комплекта Time For A Vacay Bikini составляет 26 фунтов стерлингов (2 626 рублей).