Покупатели раскритиковали бренд за «подходящее только для стриптиз-клуба» платье

Покупатели раскритиковали модный бренд Fashion Nova за чересчур откровенный дизайн новой модели платья. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.



На размещенном видео запечатлена модель Тамира Киссен (Tamera Kissen), которую автор ролика снял со спины. Манекенщица прошлась по улице в розовом сатиновом платье длины мини с оборками на бедрах и открытой спиной. Его стоимость на сайте Fashion Nova составляет 43 доллара (3 354 рубля).



Пользователи сети сочли вещь слишком открытой и отметили в комментариях, что она подходит только для работы в стриптиз-клубе. «И куда, черт возьми, это надеть? В стрип-клуб?», «Это слишком», «В продуктовый магазин в этом платье не сходить», «Я бы не хотела, чтобы на меня так пялились», — высказывались они.



В августе новый купальник бренда Fashion Nova подвергли критике в сети из-за маленького размера. Речь идет о слитном купальном костюме со змеиным принтом с высоко натянутыми трусами. Он оформлен глубоким декольте, а также вырезами на животе, талии и под грудью.

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