Новый купальник бренда сочли непригодным для купания из-за откровенного дизайна

Покупатели раскритиковали модный бренд Oh Polly за чересчур откровенный дизайн новой модели купальника. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о слитном костюме под названием Take a Risk («Рискни»). Купальник оформлен крупными вырезами по бокам и на животе, которые открывают бедра, талию и нижнюю часть груди. Изделие представлено в розовом цвете и на сайте марки стоит 44 фунта стерлингов (4 тысячи рублей).

На странице марки в Instagram описанную модель продемонстрировала манекенщица Элли Мартинез (Alli Martinez). Пользователи соцсети сочли купальник непригодным для плавания и усомнились в его удобстве.

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«Ты будешь выглядеть сексуально, но когда выйдешь из воды — твоя грудь может оголиться», «Костюм подходит только для эффектных снимков на суше. Я бы не стала в нем купаться», «Зачем вообще надевать купальник, если в нем твое тело выставлено напоказ? Oh Polly, это уже слишком», «Слишком пошло», «Он подойдет только девушкам с идеальными телами», — высказались они в комментариях.

В мае покупатели так же обругали американский модный бренд Fashion Nova за чересчур откровенный дизайн купальника. Они не одобрили бикини, верхняя часть которого оголяла часть груди представлявшей его в соцсетях девушки.