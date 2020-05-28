Модный бренд раскритиковали за едва прикрывающее грудь модели бикини

Покупатели обругали американский модный бренд Fashion Nova за чересчур откровенный дизайн купальника. Рекламная фотография появилась в Instagram-аккаунте марки.

На опубликованном снимке модель Эбби Дауз (Abby Dowse) позирует в синем раздельном бикини, верхняя часть которого оголяет часть ее груди. Стоимость комплекта Palm Tree на сайте интернет-ретейлера составляет 2590 рублей.

Материалы по теме Голый шик Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы

Покупатели Fashion Nova раскритиковали дизайн купальника за то, что он едва прикрывает тело модели. «Ее грудь почти выпала из этого купальника», «Слишком откровенный дизайн!», «Кто вообще будет носить это?», «У нее будет интересный загар из-за этого дизайна бикини», — высказывались они.

В мае поклонники той же марки не оценили дизайн еще одного купальника. Лоуренс Бедар (Laurence Bedard) сфотографировалась в красном купальном костюме с леопардовым принтом, глубоким декольте и вырезом на животе. Пользователи посчитали, что изделие слишком откровенное. «Девушка прекрасна, но купальник чересчур вульгарный», — написал один из них.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!