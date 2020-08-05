Памела Андерсон поделилась сделанным в молодости фото в откровенном купальнике

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон поделилась одним из архивных снимков, сделанных в молодости во время откровенной фотосессии. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном фото актриса позирует в слитном купальнике розового цвета с вырезами на груди и животе. На снимке она лежит на песке, опираясь на локти. Ее запечатлели на пляже c мокрыми волосами и макияжем.

Фото опубликовано @pamelaanderson

Автором фото является американский фотограф Стивен Вайда (Stephen Wayda), известный своими многочисленными работами для журнала Playboy.

Материалы по теме Голый шик Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы Утонули в красоте Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами

Пост набрал больше 25 тысяч лайков. 53-летняя знаменитость ограничила комментарии к своей публикации.

В июле Памела Андерсон поделилась фото топлес со времен карантина. На черно-белом кадре она запечатлена топлес. При этом обнаженные части тела фотомодель прикрыла рукой и полупрозрачной тканью. Поклонники Андерсон сочли ее самой красивой женщиной в мире.